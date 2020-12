Bienvenue sur le Groupement européen des fleuristes indépendants

Nous sommes un groupement de fleuristes répartis sur l'ensemble du territoire européen: France, Suisse, Belgique, Luxembourg, et bien d'autres. Notre groupement, créé en 2020, va petit à petit inclure de nouveaux membres, ainsi que de nouvelles langues. Pour l'instant, l'essentiel de notre communication se fera en français, étant donné que nos membres fondateurs se situent dans des pays européens.

Aujourd'hui, à la fin de l'année 2020, l'heure est grave pour les fleuristes de proximité: fermetures en tous genres, pandémie, globalisation.... comment tirer son épingle du jeu? Comment continuer à faire notre métier et à trouver notre clientèle malgré la concurrence et les circonstances? Envoyer des fleurs reste un geste fort qui n'a pas perdu de sa signification au cours des années. Mais les temps sont difficiles pour les petits commerçants en tous genres, et les fleuristes ne font pas exception. La grande distribution prend chaque jour davantage de clients aux fleuristes grâce à leurs prix bas. Mais les fleuristes ont un savoir-faire que les grandes enseignes n'ont pas, et c'est ainsi qu'ils pourront trouver leur clientèle. Cela nécessitera un grand nombre d'adaptations, mais nous croyons fermement à l'avenir de notre profession. C'est l'objet de ce groupement, qui a pour but l'entraide transnationale entre fleuristes, par passion de notre métier.

Nos membres fondateurs: